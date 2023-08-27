Александр Усик в невероятном по драматургии поединке защитил чемпионские титулы, досрочно победив Даниэля Дюбуа. После боя своими впечатлениями от победы поделился экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Шевченко: Это очень яркая победа

Легенда украинского футбола трогательно поздравил Усика с победой.

Мне очень приятно, я очень рад за Сашу. Это очень яркая победа, он молодец сегодня. И какая поддержка в Польше сегодня. Поздравляю, это очень важная победа для всех нас,

– сказал Шевченко.

Андрей Николаевич вспомнил, как Александр Усик приходил на тренировку сборной Украины, чтобы поддержать футболистов и тренеров в преддверии важных матчей.

Саша приезжал, поддерживал команду, когда я еще был тренером национальной сборной, приезжал на тренировку. Сейчас мы оба послы United24, поэтому очень важно для нас делать всю работу, чтобы поддержать Украину. Мне очень приятно здесь быть, поддержать его. Яркая победа,

– отметил бывший тренер "сине-желтых".

Отметим, что Александр Усик уже во второй раз отстоял чемпионские пояса. В августе прошлого года украинец победил Энтони Джошуа в реванше, а теперь нокаутировал обязательного претендента Даниэля Дюбуа. Впереди украинского чемпиона ожидает битва за абсолют с Тайсоном Фьюри.