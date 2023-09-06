Украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде благодаря джебу в голову. Окружение Дюбуа считает, что бой должен был закончиться еще в пятом раунде, когда британец нанес удар ниже пояса, а Александр Усик оказался на настиле и несколько минут возобновлялся после нелегального приема.

Читайте также Соловьев бы оценил: российский боксер в стиле пропагандистов прокомментировал удар Дюбуа

Во всем виноват рефери

По мнению Дюбуа и его команды, судья должен был начать отсчет в том эпизоде и Усик не успел бы оправиться за 10 секунд, что привело бы к нокауту. Ранее промоутер британца заявлял, что была подана апелляция на исход боя, теперь же появился ее текст.

Приблизительно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар по корпусу, который отправил Усика на конвас, и, по-видимому, сделал Даниэля чемпионом в тяжелом весе. Однако Пабон по ошибке решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усику было предоставлено длительное время на восстановление, которое позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой.

– говорится в письме.



Апелляция команды Дюбуа / соцсети инсайдера Дэна Рафаэля

Отметим, что удар Дюбуа уже обсудили все связанные с боксом люди, однако из скриншота видно, что апелляция не имеет никакого смысла, ведь удар был нанесен очень низко и это однозначное нарушение правил.



Удар Дюбуа ниже пояса / скриншот с трансляции

Интересно. Саудовский промоутер встретился с Усиком и Фьюри. Он заинтриговал появлением хороших новостей для фанатов бокса. Возможно, уже в ближайшее время мы увидим бой за абсолютного чемпиона.