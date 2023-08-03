"Отправит его спать": британский боксер сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа

Уже 26 августа в Польше состоится титульный бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Все большее внимание сосредотачивается вокруг этого события, а люди из мира бокса делают свои прогнозы.

Своим мнением по поводу предстоящего боя поделился британский супертяжеловес Дэвид Аллен. Он имеет опыт спаррингов, как с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО), так и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Мощность Дюбуа может стать решающей

Аллен сравнил этих бойцов и сделал свой прогноз. Британец согласен с большинством, что Усик является фаворитом, но не считает, что все будет просто для него.

У нас есть 36-летний Усик. Он не супертяж. Нет. Он совсем не великан. Он выдающийся боксер, но он полагается на рефлексы и быстрые движения, и в 36 лет настанет момент, когда это все просто покинет его. Посмотрите, я думаю, что Усик победит. Я думаю, он перебоксирует Дюбуа. Даниэль показал много недостатков, и Усик бьет достаточно сильно, чтобы победить его, но я бы не списывал Дюбуа полностью,

– заявил Аллен.

По его мнению, есть один большой козырь, который имеет Дюбуа, поэтому Дэвид Аллен не спешит списывать со счетов своего соотечественника.

"Усик мог меня пошатнуть, но Дюбуа бьет в 10 раз сильнее, чем он, и физически в 10 раз больше, чем Александр. Я его совсем не списываю со счетов. Единственное, что меня волнует по поводу Дюбуа, это то, что мы видели с Лереной, он выглядит так, будто ищет возможность выйти из боя, если его ударят по подбородку.

Но если Дюбуа ударит Усика, он, честно говоря, отправит его спать. Я заинтригован этим. Я думаю, что это интересно, Усик должен быть идеальным, пока Дюбуа на ринге, потому что Даниэль действительно может пробить мощно", – сказал Аллен.