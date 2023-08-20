"Спарринг-партнеры бьют Усика, не знаю, что он будет делать против Дюбуа": детали подготовки украинца

Катмен украинского боксера решил не раскрывать все карты накануне боя за пояс WBA. До боя против Даниэля Дюбуа осталось меньше недели.

Меньше чем через неделю Александр Усик вернется на ринг. Украинца ждет защита чемпионского пояса WBA против англичанина Даниэля Дюбуа.

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Александр активно готовится к тяжелому поединку. Катмен Усика Рас Анбер раскрыл детали подготовки и спарринг-партнеров украинца.

Я понял, что каждый боец в истории бокса, особенно в новой современной эре, каждый боец в истории говорил перед поединком: "Тренировочный лагерь был отличным, отличным. У меня был отличный лагерь". А после боя вы слышите, что что-то пошло не так. Поэтому я начну с того, что скажу: "У Усика сейчас ужасный лагерь, а спарринг-партнеры бьют его. Не знаю, что он будет делать, когда выйдет в ринг против Дюбуа,

– заявил Анбер.

Бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Напомним, что последний раз украинец выходил на ринг год назад, когда второй раз одолел Энтони Джошуа.

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Тогда Усик защитил пояса WBA, WBO, IBF и Ring. Команда Александра пыталась договориться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, британец саботировал переговоры и встреча была отменена.

Напомним, что Усик выиграл все 20 поединков на профессиональном уровне. В свою очередь, Дюбуа имеет в своем активе такое же количество встреч, но с одним поражением.