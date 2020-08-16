Глава Matchroom Boxing Едді Хірн хоче вже з вересня проводити боксерські поєдинки за присутності глядачів. Спершу будуть відбуватись тестові бої.

Якщо тестові бої будуть відбуватись добре, тоді до кінця року Хірн має намір провести найбільші поєдинки за повних трибун, повідомляє Мirror.

Читайте також: Хірн назвав ім'я ще одного суперника, який переможе Ломаченка

Повернення фанатів

Такими боями можуть стати поєдинок Усика проти Чісори, а також Джошуа – Пулєв.

За словами промоутера, він сподівається, що вже у жовтні глядачі потрохи будуть повертатись на трибуни.

Ми хочемо провести ці два поєдинки у Великобританії вже з глядачами,

– заявив Хірн.

Вони розуміють, що восени у світі може бути друга хвиля коронавірусу, але вони впевнені, що їм вдасться повернути людей на арени. Присутність глядачів є дуже важливою для боксерів.

Усик – Чісора: коротко про бій