Виталий Кличко 21 июня 2003 года провел один из самых драматичных поединков в мире бокса – против британца Леннокса Льюиса. Этот бой запомнился не только поражением Кличко, но и окровавленным лицом украинского боксера.

Издание The Sportsman составило список самых кровавых поединков в истории бокса. Первым в перечне оказался именно бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса. Для британца этот бой стал последним в профессиональной карьере.

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"Последний танец Леннокса Льюиса на ринге был жестоким зрелищем: британец и Виталий Кличко выдали шесть раундов настоящей бойни. Меньше чем 20 минут принесут украинцу столько крови, сколько у него не было и не будет за всю профессиональную карьеру", – отметили журналисты.

В статье также говорится, что перед началом третьего раунда тренер Льюиса Эммануэль Стюард приказал своему боксеру "ввязаться в рубку". Именно тогда Кличко и получил рассечение под левым глазом. Оно и стало роковым для украинца.

"Виталий храбро боролся, но ущерб был нанесен, его лицо с течением времени все больше и больше напоминало "кровавые" работы Пикассо. Рефери был вынужден прекратить бой в шестом раунде, "вручив" храброму Кличко технический нокаут", – говорится в описании к бою.

Видео боя Виталия Кличко против Леннокса Льюиса

Также в подборку "кровавых боев" вошли поединок Чака Вепнера и Сонни Листона (1970-й год), второй бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997-й), встреча в ринге Рокки Марчиано и Езарда Чарльза (1954) и бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013).