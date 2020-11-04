Віталій Кличко 21 червня 2003 року провів один з найдраматичніших поєдинків у світі боксу – проти британця Леннокса Льюїса. Але цей бій запам'ятався не лише поразкою Кличка, але й закривавленим обличчям українського боксера.

Видання The Sportsman склало список найбільш кривавих поєдинків в історії боксу. Першим в переліку опинився саме бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса. Для британця цей бій став останнім у професійній кар'єрі.

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"Останній танець Леннокса Льюїса на рингу був жорстоким видовищем: британець і Віталій Кличко видали шість раундів справжньої бійні. Менше ніж 20 хвилин принесуть українцеві стільки крові, скільки у нього не було і не буде за всю професійну кар'єру", – відзначили журналісти.

У статті також йдеться, що перед початком третього раунду тренер Льюїса Еммануель Стюард наказав своєму боксеру "вв'язатися в рубку". Саме тоді Кличко і отримав розсічення під лівим оком. Воно і стало фатальним для українця.

"Віталій хоробро боровся, але збиток був завданий, його обличчя з плином часу все більше і більше нагадувало "криваві" роботи Пікассо. Рефері був змушений припинити бій в шостому раунді, «вручивши» хороброму Кличко технічний нокаут", – йдеться в описі до бою.

Відео бою Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса

Також в добірку "кривавих боїв" увійшли поєдинок Чака Вепнера і Сонні Лістона (1970-й рік), другий бій Майка Тайсона та Евандера Холіфілда (1997-й), зустріч в рингу Роккі Марчіано і Езарда Чарльза (1954) і бій Дениса Лебедєва і Гільєрмо Джонса (2013).