Ютуберу не позавидуешь: "Железный Майк" продемонстрировал бешеную готовность перед боем с Полом

Легенда мирового бокса Майк Тайсон бросил вызов популярному блогеру Джейку Полу. Большая разница в возрасте совершенно не беспокоит бывшего абсолютного чемпиона мира.

“Железный Майк”, которому 30 июня исполнится 58 лет, со всей ответственностью готовится к бою против блогера и боксера Джейка Пола. Поединок вызывает огромный зрительский интерес.

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Тайсон пригрозил Полу

Майк Тайсон в онлайн режиме публикует свои тренировки. Остается лишь удивляться, в какой отличной форме находится ветеран хевивейта.

"День 3. Ты все еще хочешь со мной пободаться?", – заявил Тайсон.

Видео тренировок Майка Тайсона

Тайсон против звездного блогера