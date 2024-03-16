“Железный Майк”, которому 30 июня исполнится 58 лет, со всей ответственностью готовится к бою против блогера и боксера Джейка Пола. Поединок вызывает огромный зрительский интерес.
Читайте также Не слишком приятное зрелище: реакция Усика на нокаут от Джошуа в поединке с Нганну
Тайсон пригрозил Полу
Майк Тайсон в онлайн режиме публикует свои тренировки. Остается лишь удивляться, в какой отличной форме находится ветеран хевивейта.
"День 3. Ты все еще хочешь со мной пободаться?", – заявил Тайсон.
Видео тренировок Майка Тайсона
Тайсон против звездного блогера
- Напомним, что поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоится 20 июля 2024-го года на "AT&T Stadium" в Арлингтоне (штат Техас). Экс-чемпион мира старше своего соперника на 30 лет.
- Свой последний бой "Железный Майк" провел в ноябре 2020 года против Роя Джонса. В 8-раундовом выставочном поединке судьи зафиксировали ничью.
- Зато Джейк Пол в начале марта нокаутировал настоящего боксера Райана Бурленда. Поединок досрочно завершился в первом раунде.