"Залізний Майк", якому 30 червня виповниться 58 років, з усією відповідальністю готується до бою проти блогера та боксера Джейка Пола. Поєдинок викликає величезний глядацький інтерес.
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Тайсон пригрозив Полу
Майк Тайсон в онлайн режимі публікує свої тренування. Залишається лише дивуватися, у якій відмінній формі знаходиться ветеран хевівейту.
"День 3. Ти все ще хочеш зі мною пободатися?", – заявив Тайсон.
Відео тренувань Майка Тайсона
Тайсон проти зіркового блогера
- Нагадаємо, що поєдинок між Майком Тайсоном та Джейком Полом відбудеться 20 липня 2024-го року на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні (штат Техас). Ексчемпіон світу старший свого суперника на 30 років.
- Свій останній бій "Залізний Майк" провів у листопаді 2020 року проти Роя Джонса. У 8-раундовому виставковому поєдинку судді зафіксували нічию.
- Натомість Джейк Пол на початку березня нокаутував справжнього боксера Раяна Бурленда. Поєдинок достроково завершився у першому раунді.