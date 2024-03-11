Будущий соперник американского боксера уже провел 10 боев, в которых одержал 9 побед. Разница в возрасте между ними составляет 30 лет.

К теме В соперниках блогер, который прекрасно стартовал в боксе: известна дата боя легендарного Майка Тайсона

Тайсон настроен серьезно

Сразу после официального объявления поединка Майк Тайсон сделал заявление в стиле Тараса Бульбы. Он намерен завершить карьеру 27-летнего блогера, которому, по словам легендарного чемпиона, дал дорогу в бокс:

Я начал его путь в боксе в андеркарде моего боя с Роем Джонсом-младшим и теперь планирую его закончить.

Речь идет о последнем бое Майка Тайсона, который он провел в 2020 году против Роя Джонса. Тот выставочный поединок закончился вничью, а в андеркарде Джейк Пол дрался с бывшим баскетболистом Нейтом Робинсоном. Правда, это был второй бой блогера.

Теперь же 57-летний Майк Тайсон показал, как он готовится к предстоящему поединку.

Смотрите видео с тренировки "Железного Майка"

Справка. Свою профессиональную карьеру Майк Тайсон закончил в 2005 году. На его счету 56 боев, в которых американец одержал 50 побед.