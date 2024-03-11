Будущий соперник американского боксера уже провел 10 боев, в которых одержал 9 побед. Разница в возрасте между ними составляет 30 лет.
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Тайсон настроен серьезно
Сразу после официального объявления поединка Майк Тайсон сделал заявление в стиле Тараса Бульбы. Он намерен завершить карьеру 27-летнего блогера, которому, по словам легендарного чемпиона, дал дорогу в бокс:
Я начал его путь в боксе в андеркарде моего боя с Роем Джонсом-младшим и теперь планирую его закончить.
Теперь же 57-летний Майк Тайсон показал, как он готовится к предстоящему поединку.
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