Российский боксер Александр Поветкин (36-2-1, 24 КО) нокаутировал британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО). Из-за этого боя Уайт теперь около месяца будет находиться без бокса.

Британская комиссия по вопросам бокса (BBBofC) отстранила супертяжеловеса Диллиана Уайта на 28 дней от бокса.

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Глубокий нокаут

Причиной такого решения стал вердикт врачей после поединка. Британцу нужно полностью восстановиться после глубокого нокаута от россиянина.

По словам врачей, этот срок еще является очень коротким, учитывая опасный нокаут в поединке. Это не может не радовать промоутера Эдди Хирна, который сможет организовать реванш боксеров уже в октябре.

Бой прошел в британском Брентвуде на арене "Бойцовский сад". В четвертом раунде Уайт дважды отправил Поветкина в нокдаун, но уже в следующей трехминутке россиянин отправил соперника в глубокий нокаут.

Это – второе поражение в карьере Диллиан Уайта, который до этого проигрывал лишь раз, в 2015 году, – техническим нокаутом от Энтони Джошуа. Предыдущий бой британец провел в июле прошлого года, когда одолел Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.

По состоянию на февраль 2020 года, по версии журнала The Ring, он занимал третье место среди лучших в тяжелом весе в мире, пятое – среди транснациональных рейтингов бокса и шестое – BoxRec. Его процент нокаутов к победе составляет 72%.