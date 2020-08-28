Російський боксер Олександр Повєткін (36-2-1, 24 КО) нокаутував британця Ділліана Уайта (27-2, 18 КО). Через цей бій Уайт тепер близько місяця буде перебувати без боксу.

Британська комісія з питань боксу (BBBofC) відсторонила суперважковаговика Ділліана Уайта на 28 днів від боксу.

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Глибокий нокаут

Причиною такого рішення став вердикт лікарів після поєдинку. Британцю потрібно повністю відновитись після глибокого нокауту від росіянина.

За словами лікарів, цей термін ще є дуже коротким враховуючи небезпечний нокаут у поєдинку. Це не може не тішити промоутера Едді Хірна, який зможе організувати реванш боксерів вже у жовтні.

Бій пройшов в британському Брентвуді на арені "Бійцівський сад". У четвертому раунді Вайт двічі відправив Повєткіна в нокдаун, але вже в наступній трихвилинці росіянин відправив суперника в глибокий нокаут.

Це – друга поразка в кар'єрі Ділліан Уайта, який до цього програвав лише раз, у 2015 році, – технічним нокаутом від Ентоні Джошуа. Попередній бій британець провів у липні минулого року, коли здолав Оскара Ріваса (26-1) і завоював титул тимчасового чемпіона WBC.

Станом на лютий 2020 року, за версією журналу The Ring, він посідав третє місце серед найкращих у важкій вазі у світі, п’яте – Радою транснаціональних рейтингів боксу та шосте – BoxRec. Його відсоток нокаутів до перемоги становить 72%.