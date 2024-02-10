Бой за титул чемпиона мира WBC: Хейни и Гарсия подерутся в Лас-Вегасе

Один из самых ожидаемых поединков 2024 года официально объявлен. Американские звездные боксеры Девин Хейни и Райан Гарсия определят сильнейшего.

Промоутерские компании Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing объявили о подписании соглашения на бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни и бывшего временного чемпиона WBC Райаном Гарсией. Бой состоится 20 апреля в Лас-Вегасе.

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Отметим, что боксеры уже давно вели переговоры о совместном бое. Однако только сейчас стороны пришли к согласию.

Перед объявлением боя бойцы начали выяснять отношения, подогревая интерес к мегафайту. Словесная дуэль завершилась толкотней, во время которой Хейни потерял кепку.

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