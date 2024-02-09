В ночь на 9 февраля в Лас-Вегасе на “Микелоб Ультра Арене” состоялся громкий бой в первом полусреднем весе. Американец Теофимо Лопес дрался со своим соотечественником Джемейном Ортисом.

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Первый владел поясом WBO, который он получил летом 2023-го в бою против Джоша Тейлора. До этого Теофимо выступал в легком весе и запомнился украинцам победой над Василием Ломаченко в 2020 году.

Тогда он стал абсолютным чемпионом в легком весе, лишив Василия этой возможности. Теперь же Лопес достигает вершины на новом уровне. Его соперник Джемейн Ортис также недавно дрался против Ломаченко, проиграв ему в октябре 2022-го.

Это было первое поражение Ортиса в карьере, а теперь Лопес нанес ему второе. Бой в целом прошел при равном раскладе сил, ни один из боксеров не имел ощутимого преимущества на ринге.

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Триумфатора определили судьи, которые единодушно отдали победу Теофимо (117 – 111 / 115 – 113 / 115 – 113), который защитил свой титул. В 21-м бою на уровне профи уроженец Нью-Йорка триумфовал 20 раз. Единственное поражение – от Джорджа Камбососа в 2021-м.

Видеообзор лучших моментов боя Теофимо Лопес – Джемейн Ортис: