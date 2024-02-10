Промоутерські компанії Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing оголосили про підписання угоди на бій між чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні та колишнього тимчасового чемпіона WBC Раяном Гарсією. Бій відбудеться 20 квітня у Лас-Вегасі.

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Зазначимо, що боксери вже давно вели перемовини про спільний бій. Проте лише зараз сторони дійшли згоди.

Перед оголошенням бою бійці почали з'ясовувати стосунки, підігріваючи інтерес до мегафайту. Словесна дуель завершилася штовханиною, під час якої Хейні загубив кепку.

Хейні та Гарсія влаштували штовханину: дивіться відео

З чим підходять боксери до битви в Лас-Вегасі