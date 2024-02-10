Промоутерские компании Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing объявили о подписании соглашения на бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни и бывшего временного чемпиона WBC Райаном Гарсией. Бой состоится 20 апреля в Лас-Вегасе.
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Отметим, что боксеры уже давно вели переговоры о совместном бое. Однако только сейчас стороны пришли к согласию.
Перед объявлением боя бойцы начали выяснять отношения, подогревая интерес к мегафайту. Словесная дуэль завершилась толкотней, во время которой Хейни потерял кепку.
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С чем подходят боксеры к битве в Лас-Вегасе
- Напомним, что Девин Хейни в прошлом году победил Василия Ломаченко и сохранил статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. После длительных колебаний американец решил сменить весовую категорию и оставил пояса вакантными.
- В декабре 2023 года Хейни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Девин еще ни разу не знал горечи поражений в 31 поединке на профи-ринге.
- Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте.
- На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.