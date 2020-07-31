Поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом опинився під загрозою зриву. Під час укладення контракту на бій Теофімо Лопеса не влаштував гонорар.

Журналіст The Athletic Майка Коппінджера повідомляє, що чемпіон світу за версією IBF Лопес незадоволений запропонованим гонораром. Лопес отримав пропозицію у розмірі 1,2 мільйона доларів.

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Бій під загрозою

За інформацією журналіста, Лопес хоче набагато більшу суму, аніж йому запропонували. Через це бій виявився під загрозою зриву.

Ломаченко погодився на гонорар у розмірі понад 3 мільйони доларів.

Більше того, повідомляється, що Лопес вже погодився на бій з іншим суперником.

До орієнтовної дати бою залишилося трохи більше, аніж 60 днів, і наші джерела повідомляють, що Теофімо змирився із захистом свого титулу проти іншого суперника. Чи можна врятувати цей бій?,

– пише Коппінджер.

Ломаченко – Лопес: що відомо про бій

На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.

Вперше суперники мали зустрітися 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин.

Нещодавно WBC повідомила, що поєдинок відбудеться у вересні. Втім, менеджери обох боксерів заявили, що двобій запланований на 3 жовтня.