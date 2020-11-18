Претендент на пояс чемпиона мира WBO/WBA/IBF Кубрат Пулев вспомнил поражение от Владимира Кличко. И заявил, что попытается исправиться в поединке против Энтони Джошуа.

В 2014 году Владимир Кличко одержал победу нокаутом над Пулевым в 5-м раунде. Болгарин заявил, что не сумел показать на ринге все, на что способен. Поэтому считает, что это поражение было слишком забавным. И пообещал, что уже в поединке против Энтони Джошуа исправит эту ситуацию, сообщает DAZN.

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По словам Кубрата, после поражения от Кличко он вынес несколько уроков, которые помогли ему стать лучшим. Пулев выбрал неправильную тактику уже с первых секунд боя, поэтому уже в первом раунде дважды побывал в нокдауне.

Я не держал дистанцию ​​и совершил много ошибок. Это было похоже на комедию. Я не смог показать Владимиру на что способен. Но этого больше не повторится,

– заявил болгарский боксер.

Одной из причин его поражения стала молодость, которая не позволила ему драться на равных с чемпионом мира. Но этот опыт лишь укрепил Пулева как боксера.

Как прошел бой Кличко против Пулева

Поединок состоялся осенью 2014 года у немецком Гамбурге. Уже в первом раунде арбитр дважды отсчитывал нокдаун Пулеву, но болгарин не сдался и продолжил противостояние.

В 3-м раунде Кличко снова в третий раз отправил боксера из Болгарии на канвас. Кубрат не устоял перед мощным левым хуком украинца. Но уже в 5-м раунде боксер из Украины сумел окончательно завершить бой победой.

Опять левый хук помог Владимиру отправить соперника в нокаут после которого болгарин уже не сумел продолжить поединок – победа украинца, который нанес Пулеву первое поражение в карьере.

Почему Пулев будет биться с Джошуа