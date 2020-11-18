Бой с Кличко – комедия: Пулев пообещал исправиться в бою с Джошуа
Претендент на пояс чемпиона мира WBO/WBA/IBF Кубрат Пулев вспомнил поражение от Владимира Кличко. И заявил, что попытается исправиться в поединке против Энтони Джошуа.
В 2014 году Владимир Кличко одержал победу нокаутом над Пулевым в 5-м раунде. Болгарин заявил, что не сумел показать на ринге все, на что способен. Поэтому считает, что это поражение было слишком забавным. И пообещал, что уже в поединке против Энтони Джошуа исправит эту ситуацию, сообщает DAZN.
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По словам Кубрата, после поражения от Кличко он вынес несколько уроков, которые помогли ему стать лучшим. Пулев выбрал неправильную тактику уже с первых секунд боя, поэтому уже в первом раунде дважды побывал в нокдауне.
Я не держал дистанцию и совершил много ошибок. Это было похоже на комедию. Я не смог показать Владимиру на что способен. Но этого больше не повторится,
– заявил болгарский боксер.
Одной из причин его поражения стала молодость, которая не позволила ему драться на равных с чемпионом мира. Но этот опыт лишь укрепил Пулева как боксера.
Как прошел бой Кличко против Пулева
Поединок состоялся осенью 2014 года у немецком Гамбурге. Уже в первом раунде арбитр дважды отсчитывал нокдаун Пулеву, но болгарин не сдался и продолжил противостояние.
В 3-м раунде Кличко снова в третий раз отправил боксера из Болгарии на канвас. Кубрат не устоял перед мощным левым хуком украинца. Но уже в 5-м раунде боксер из Украины сумел окончательно завершить бой победой.
Опять левый хук помог Владимиру отправить соперника в нокаут после которого болгарин уже не сумел продолжить поединок – победа украинца, который нанес Пулеву первое поражение в карьере.
Почему Пулев будет биться с Джошуа
- Владимир Кличко отказался проводить бой-реванш против чемпиона WBA Super и IBF Энтони Джошуа. А Пулев победил Кевина Джонсона. Поэтому именно болгарин стал обязательным соперником британца.
- Бой между боксерами должен был состояться еще в 2017 году. Но за две недели до поединка Кубрат сообщил, что не сможет выйти на ринг из-за травмы и отказался от боя.
- Теперь они таки выйдут на один ринг уже 12 декабря 2020 года в Лондоне.
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