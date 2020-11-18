Бій з Кличком – комедія: Пулєв пообіцяв виправитись у бою з Джошуа
Претендент на пояса чемпіона світу WBO/WBA/IBF Кубрат Пулєв пригадав поразку від Володимира Кличка. Та заявив, що спробує виправитись у поєдинку проти Ентоні Джошуа.
У 2014 році Володимир Кличко здобув перемогу нокаутом над Кубратом Пулєвим у 5-му раунді. Болгарин заявив, що не зумів показати на ринзі все на що здатен. Тому вважає, що ця поразка була надто кумедною. Та пообіцяв, що вже у поєдинку проти Ентоні Джошуа виправить цю ситуацію, повідомляє DAZN.
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За словами Кубрата, після поразки від Кличка він виніс декілька уроків, які допомогли йому стати кращим. Пулєв обрав неправильну тактику вже з перших секунд бою, тому вже у першому раунді двічі побував у нокдауні.
Я не тримав дистанцію та зробив багато помилок. Це було схоже на комедію. Я не зміг показати Володимиру на що здатен. Але цього більше не повториться,
– заявив болгарський боксер.
Однією з причин його поразки стала молодість, яка не дозволила йому битись на рівні з чемпіоном світу. Але цей досвід лише зміцнив Пулєва як боксера.
Як відбувся бій Кличка проти Пулєва
Поєдинок відбувся восени 2014 року у німецькому Гамбурзі. Вже у першому раунді арбітр двічі відраховував нокдаун Пулєву, але болгарин не здався та продовжив протистояння.
У 3-му раунді Кличко знову втретє відправив боксера з Болгарії на канвас. Кубрат не встояв перед потужним лівим хуком українця. Але вже у 5-му раунді боксер з України таки зумів остаточно завершити бій перемогою.
Знову лівий хук допоміг Володимиру відправити суперника у нокаут після якого болгарин вже не зумів продовжити поєдинок – перемога українця, який завдав Пулєву першої поразки у кар'єрі.
Чому Пулєв поб'ється з Джошуа
- Володимир Кличко відмовився проводити бій-реванш проти чемпіона WBA Super і IBF Ентоні Джошуа. А Пулєв переміг Кевіна Джонсона. Тому саме болгарин став обов'язковим суперником британця.
- Бій між боксерами мав відбутись ще у 2017 році. Але за два тижні до поєдинку Rубрат повідомив, що не зможе вийти на ринг через травму і відмовився від бою.
- Тепер вони таки вийдуть на один ринг вже 12 грудня 2020 року у Лондоні.
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