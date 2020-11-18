Претендент на пояса чемпіона світу WBO/WBA/IBF Кубрат Пулєв пригадав поразку від Володимира Кличка. Та заявив, що спробує виправитись у поєдинку проти Ентоні Джошуа.

У 2014 році Володимир Кличко здобув перемогу нокаутом над Кубратом Пулєвим у 5-му раунді. Болгарин заявив, що не зумів показати на ринзі все на що здатен. Тому вважає, що ця поразка була надто кумедною. Та пообіцяв, що вже у поєдинку проти Ентоні Джошуа виправить цю ситуацію, повідомляє DAZN.

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За словами Кубрата, після поразки від Кличка він виніс декілька уроків, які допомогли йому стати кращим. Пулєв обрав неправильну тактику вже з перших секунд бою, тому вже у першому раунді двічі побував у нокдауні.

Я не тримав дистанцію та зробив багато помилок. Це було схоже на комедію. Я не зміг показати Володимиру на що здатен. Але цього більше не повториться,

– заявив болгарський боксер.

Однією з причин його поразки стала молодість, яка не дозволила йому битись на рівні з чемпіоном світу. Але цей досвід лише зміцнив Пулєва як боксера.

Як відбувся бій Кличка проти Пулєва

Поєдинок відбувся восени 2014 року у німецькому Гамбурзі. Вже у першому раунді арбітр двічі відраховував нокдаун Пулєву, але болгарин не здався та продовжив протистояння.

У 3-му раунді Кличко знову втретє відправив боксера з Болгарії на канвас. Кубрат не встояв перед потужним лівим хуком українця. Але вже у 5-му раунді боксер з України таки зумів остаточно завершити бій перемогою.

Знову лівий хук допоміг Володимиру відправити суперника у нокаут після якого болгарин вже не зумів продовжити поєдинок – перемога українця, який завдав Пулєву першої поразки у кар'єрі.

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