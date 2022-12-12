Скандальный украинский боксер проведет бой против экс-чемпиона мира: дата и время поединка

12 декабря 2022, 11:15
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Источник:

Boxing Scene

Украинский боксер Иван Редкач получил долгожданный бой. Соперником украинца станет бывший чемпион мира в четырех весовых дивизионах Эдриен Бронер.

В преддверии поединка между Теренсом Кроуфордом и Давидом Аванесяном, в котором американец эффектно нокаутировал россиянина, был официально анонсирован бой Ивана Редкача и Эдриена Бронера.

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Новый вызов Редкача

Поединок Редкача и Бронера состоится 18 февраля 2023 года в Аталанте, штат Джорджия. Бой пройдет в лимите полусреднего веса.

Стоит отметить, что оба соперника уже давненько не выходили на ринг. Украинец, чаще привлекающий к себе внимание скандальными заявлениями, последний раз проводил поединок в апреле 2021 года. Тогда Редкач уступил техническим нокаутом Реджису Прогрейсу.

Что известно об Эдриене Бронере

  • Эдриен Бронер, по прозвищу "Проблема", последний поединок провел в феврале 2021 года. Тогда решением судей он победил пуэрториканца Джованни Сантьяго.
  • Американец в свое время был суперзвездой бокса.
  • Эдриен – экс-чемпион мира во втором полулегком (WBO, 2011 – 2012), легком (WBC, 2012 – 2013), полусреднем (WBA, 2013) и первом полусреднем (WBA, 2015 – 2016) весе.
  • 33-летний американец не раз попадал в скандальные ситуации.
  • В 2017 году он нокаутировал мужчину во время автограф-сессии.
  • Бронер неоднократно попадал в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии. И это далеко не полный список "зашкваров" Эдриена.
  • На профи-ринге Бронер провел 40 боев, из которых выиграл 34. Еще 4 поединка завершились поражением Едриена, 1 вничью, а еще один бой не состоялся
Автор: Сергій Шаховець