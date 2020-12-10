Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа марить боєм за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Джошуа прагне зустрітися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі, хоча у WBO призначили Олександра Усика обов'язковим суперником.

31-річний британець сподівається, що WBO піде йому на поступки та відтермінує зустріч з Усиком. Про це повідомляє vRINGe.

До теми Джошуа натякнув на бій з Усиком у 2021 році

Джошуа переконаний, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу важливіший, аніж захист одного з титулів.

У глибині душі я, звичайно ж, не хочу відмовлятися від титулів. І якби мені довелося спершу битися з Усиком, то я б на це пішов. Але я вважаю, що органи, що санкціонують, повинні позиціонувати об'єднавчий бій, а вже тим більше бій за абсолют, вище обов'язкового захисту титулу,

– сказав Джошуа.

Ентоні припускає, що WBO може пояснити Усику, що об'єднавчий бій має пріоритет над обов'язковим захистом. Джошуа додав, що в разі перемоги над Кубратом Пулєвим 12 грудня зробить усе, щоб у 2021 році зустрітися з Ф'юрі.

Як відомо, Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році.

Чому Джошуа повинен зустрітися з Усиком

Наприкінці 2019 року WBO призначила Усика обов'язковим претендентом. Після того, як Джошуа виграв у Енді Руїса та повернув собі титули, британець отримав двох обов'язкових суперників.

Одночасно суперниками Джошуа стали Усик та Пулєв. Команда британця вмовила Усика відтермінувати зустріч.

Тепер же український боксер наполягає, що повинен битися за титул. Якщо Джошуа відмовиться від бою, то титул WBO може стати вакантним.