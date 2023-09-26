Бьет сильнее, чем Чисора или Уайт: Арум предупредил Фьюри перед боем с Нганну

Поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри и звезды ММА Фрэнсиса Нганну вызывает повышенный интерес у болельщиков. Никто не может предсказать результат встречи двух самых опасных панчеров мира.

"Цыганский король" в очередной раз удивил своих поклонников, согласившись на бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Франко-камерунский боец не имеет опыта поединков на боксерском ринге, но снискал славу самого опасного нокаутера в ММА.

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Арум предостерег Фьюри

Со-промоутер Фьюри Боб Арум сравнил Нганну с последними двумя соперниками "Цыганского короля" – Дереком Чисорой и Диллианом Уайтом. По мнению Арума, звезда ММА представляет большую опасность для Фьюри.

Абсолютно, это более опасный бой! Нганну бьет сильнее, чем Чисора или Диллиан Уайт, и когда у тебя такой панчер, и ты не в идеальной форме, тогда тебя могут нокаутировать. Нганну – потрясающий панчер, возможно, лучший панчер в истории UFC. Это будет действительно интересное сражение. Будет очень весело наблюдать,

– отметил Арум.

Отметим, что Нганну пользуется репутацией одного из лучших панчеров в истории ММА. Однако неизвестно, сумеет ли экс-чемпион UFC воспользоваться своим козырем в боксе.