"Циганський король" вчергове здивував своїх шанувальників, погодившись на бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Франко-камерунський боєць не має досвіду поєдинків на боксерському рингу, але набув славу найнебезпечнішого нокаутера в ММА.

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Арум застеріг Ф'юрі

Співпромоутер Ф'юрі Боб Арум порівняв Нганну з останніми двома суперниками "Циганського короля" – Дереком Чісорою та Ділліаном Вайтом. На думку Арума, зірка ММА представляє більшу небезпеку для Ф'юрі.

Абсолютно, це більш небезпечний бій! Нганну б'є сильніше, ніж Чісора або Ділліан Уайт, і коли у тебе такий панчер, і ти не в ідеальній формі, тоді тебе можуть нокаутувати. Нганну – приголомшливий панчер, можливо, кращий панчер в історії UFC. Це буде дійсно цікавий бій. Буде дуже весело спостерігати,

– зазначив Арум.

Зазначимо, що Нганну має репутацію одного з найкращих панчерів в історії ММА. Проте невідомо, чи зуміє ексчемпіон UFC скористатися своїм козирем в боксі.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Переможець двобою отримає унікальний чемпіонський пояс, який виготовили спеціально для мегафайту.