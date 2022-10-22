Тайсон сошел с ума, – Усик о трилогии Фьюри – Чисора
22 октября 2022 , 11:19Читати новину українською
Источник:К.O. Artist Sports
В четверг, 20 октября, стало известно следующего соперника Тайсона Фьюри. Им стал не Александр Усик или Энтони Джошуа, а Дерек Чисора.
Александр Усик рассказал, что думает о таком решении Тайсона Фьюри подраться с Дереком Чисорой. Хотя до 20 октября было много слухов о поединке против украинца или Энтони Джошуа.
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Усик: Вообще ничего не думаю
СМИ не сильно говорили о Чисоре. Усик пообщался с прессой на благотворительном мероприятии в Калифорнии (США), организовавшего фонд Александра в поддержку Украины. На этом торжественном событии боксер получил специальный сине-желтый пояс WBC.
Вообще ничего не думаю по поводу этого сражения. Тайсон Фьюри сошел с ума,
– с улыбкой ответил Усик.
Трилогия Фьюри – Чисора
- Будущее противостояние будет уже третьим между Фьюри и Чисорой.
- В 2011-м "Цыганский король" победил соперника по судейским запискам.
- Три года спустя Тайсон снова перебоксировал Дерека, угол которого отказался от продолжения поединка в 10-м раунде.