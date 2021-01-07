Схоже, що історія з організацією бою за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі добігає кінця. У команді чемпіона світу за версією WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа заявили, що нічого не завадить бою з володарем титулу IBF Тайсоном Ф'юрі. Навіть Олександр Усик.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що продовжує шукати місце для бою. Про це повідомляє talkSPORT.

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У нас є контракт

Наразі не відомо, де відбудеться бій. Раніше повідомлялося, що Джошуа та Ф'юрі можуть зустрітися у Великій Британії, США або Саудівській Аравії.

Останні два тижні кожен день велися розмови про цей поєдинок. Останнім часом я часто подорожую, щоб подивитися, де можна буде влаштувати цей бій,

– сказав Хірн.

За словами Едді Хірна, наразі нічого не може завадити бою Джошуа з Ф'юрі. Хоча український боксер Олександр Усик є обов'язковим суперником для Джошуа.

Також промоутер Джошуа назвав приблизну дату поєдинку.

"У нас є контракт, який був узгоджений дуже давно, і нічого не змінилося. Цей бій запланований на кінець травня – початок червня, і я не бачу, що б йому заважало", – зазначив Хірн.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?

Британські боксери у 2020 році підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Вони хочуть визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Та на заваді бою стали офіційні претенденти. Зокрема, Джошуа має провести бій з Усиком.

Водночас Тайсон Ф'юрі так і не дав реваншу Деонтею Уайлдеру. У команді Ф'юрі заявляють, що Уайлдер банально вирішив не скористатися опцією про реванш. Втім, Уайлдер має іншу версію.