Бой с Джошуа принесет Усику самый большой гонорар в карьере
19 сентября 2021 , 14:18Читати новину українською
Источник:Трибуна
Уже меньше недели осталось до самого долгожданного боя Александра Усика против Энтони Джошуа. Промоутер украинца заговорил о бешеном гонораре украинского боксера.
Долгожданный бой
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк ответил на вопрос о гонораре Александра Усика за бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Промоутер заявил, что украинец получит солидную сумму.
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Красюк заявил, что гонорар за это противостояние будет самым большим в карьере Усика. Однако на этом украинская команда не будет останавливаться.
Потенциально – да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди,
– сказал Красюк.
Поединок Усик – Джошуа: что известно
- Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Если победителем противостояния станет Усик, то у Энтони будет возможность реванша. А вот, если победу добудет Джошуа, то Александр не сможет провести второй бой против британца.
- Украинец Василий Ломаченко верит в успех земляка и рассказал о сильных сторонах обоих боксеров. Шансы на победу будут иметь оба боксера.