Бой с Беринчиком – самый важный в моей карьере – россиянин о предстоящем поединке с украинцем

Российский боксер Иса Чаниев поделился ожиданиями о предстоящем поединке против украинца Дениса Беринчика. Он уверен, что бой будет для него нелегким.

Беринчик выйдет на ринг против россиянина

Чаниев серьезно готовится к поединку против украинца. Он высоко оценивает возможности своего соперника.

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"Я знаю Дениса еще с любительских времен. Он – финалист Олимпийских игр, а этого не каждый может достичь, я это прекрасно понимаю. Так что у меня очень серьезный и опасный оппонент", – сказал соперник Беринчика.

Россиянин отметил, что бой с украинцем может быть самым важным в его карьере.

Смотрел его бои. Кстати, у него не такие опасные соперники. Тем не менее, Денис – очень непростой боксер, бой с ним сейчас – самый важный в моей карьере,

– подчеркнул Чаниев.

По словам российского бойца, в случае победы для него откроется много дверей, чтобы снова сразиться за титул чемпиона мира.

"Я хочу еще раз выйти на пояс и быть полностью готовым к этому поединку. Поэтому, выиграв у Дениса, у меня появятся такие возможности. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем выиграть бой с Беринчиком", – добавил россиянин.

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