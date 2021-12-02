Бой с Беринчиком – самый важный в моей карьере – россиянин о предстоящем поединке с украинцем
Источник:инстаграм luckypunch.net
Российский боксер Иса Чаниев поделился ожиданиями о предстоящем поединке против украинца Дениса Беринчика. Он уверен, что бой будет для него нелегким.
Беринчик выйдет на ринг против россиянина
Чаниев серьезно готовится к поединку против украинца. Он высоко оценивает возможности своего соперника.
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"Я знаю Дениса еще с любительских времен. Он – финалист Олимпийских игр, а этого не каждый может достичь, я это прекрасно понимаю. Так что у меня очень серьезный и опасный оппонент", – сказал соперник Беринчика.
Россиянин отметил, что бой с украинцем может быть самым важным в его карьере.
Смотрел его бои. Кстати, у него не такие опасные соперники. Тем не менее, Денис – очень непростой боксер, бой с ним сейчас – самый важный в моей карьере,
– подчеркнул Чаниев.
По словам российского бойца, в случае победы для него откроется много дверей, чтобы снова сразиться за титул чемпиона мира.
"Я хочу еще раз выйти на пояс и быть полностью готовым к этому поединку. Поэтому, выиграв у Дениса, у меня появятся такие возможности. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем выиграть бой с Беринчиком", – добавил россиянин.К слову. Денис Беринчик встретится с россиянином Исой Чаниевым 18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
Последние поединки боксеров
- В последний раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. В третьем раунде он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом
- Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 – нокаутом).
- Иса Чаниев на профессиональном ринге провел 15 поединков, в которых одержал 13 побед.
- В последнем поединке он нокаутировал Нуртаса Ажбенова. А в 2019 году россиянин уступил Ричарду Комми в поединке за титул IBF в легком весе.
- Комми – следующий соперник Василия Ломаченко. Боксеры встретятся на ринге 11 декабря.