"Буду резать ринг и уничтожу Усика": Дюбуа дал дерзкий прогноз на бой во Вроцлаве

"Регулярный" чемпион WBA Даниэль Дюбуа надеется 26 августа осуществить апсет и победить Александра Усика. Британец настойчиво готовился к поединку.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа провел тренировочный сбор в испанских горах. 25-летний боксер спарринговал со сложными соперниками, чтобы быть готовым к бою с Усиком.

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Дюбуа на словах уже победил Усика

Во время интервью для промоутерской компании Фрэнка Уоррена, Дюбуа сделал прогноз на поединок с украинским чемпионом. 25-летний британец уверен в своей победе, поскольку изучил стиль Усика.

Я думаю, они все меня недооценивают. Это будет мое время, чтобы подняться на вершину, отбросить все лишнее и выйти на пик,

– заверил Дюбуа.

Дюбуа в своей карьере имел лишь одно поражение – от Джо Джойса в 2020 году. Впрочем, Даниэль считает Усика слабее серебряного призера Олимпиады-2016.

"Я не думаю, что он сильнее Джо. Что у него есть – это хорошее передвижение в ринге. Так что я буду резать ринг и уничтожу его! Слушайте сюда – я подготовился к этому, я готов сделать дело!", – сказал Дюбуа.

Главное о бое Усик – Дюбуа