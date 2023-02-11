Александр Гвоздик после трехлетнего перерыва решил вернуться на боксерский ринг. В ночь с 11 на 12 февраля бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе проведет бой против мексиканца Хосе Обандо.

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Гвоздик планирует поднять украинский флаг на международной арене

В преддверии боя Гвоздик рассказал журналистам, почему он решил вернуться на боксерский ринг. Как отметил экс-чемпион мира, российская агрессия против Украины стала дополнительным стимулом для возобновления карьеры.

Ситуация в Украине стала дополнительной мотивацией к моему возвращению. Может быть, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Это придаст мотивации моему народу,

– сказал Гвоздик.

Украинский боксер имеет амбициозную цель забрать чемпионские пояса у российских боксеров Бивола и Бетербиева. Однако путь к титульным боям не будет легким.

Также для меня хорошая мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба россиянина. Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте просто устроим его и все увидим. Я полностью открыт для этого. Я думаю, что он занят другими проблемами, но я достанусь титула, чтобы устроить этот бой,

– заявил бывший чемпион мира.

Напомним, что Александр Гвоздик стал чемпионом мира после драматического поединка, состоявшегося 1 декабря 2018 года. В 11-м раунде схватки украинец отправил в нокаут Адониса Стивенсона – на тот момент действующего чемпиона WBC. Перед этим, в 10-м раунде Гвоздик был за мгновение от поражения, едва удержавшись на ногах после удара канадца.

После поражения нокаутом Стивенсон три недели находился в реанимации в состоянии комы. У него была парализована правая часть тела, а кроме того, боксеру пришлось заменить часть челюсти.