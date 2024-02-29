Российские спортсмены являются частью пропаганды России и ее политики, несмотря на заявления о "спорте вне политики". Многие граждане из страны-террористки поддержали войну против Украины.

По теме Вклад в победу над захватчиками: Мудрик закупил для ВСУ 50 дронов

Ликвидирован в Украине

Более того, есть и те, кто сами идут на чужую землю совершать геноцид украинцев. Одним из таких был Иван Гришин, который является отцом российской биатлонистки Анны Гришиной.

Иван был сержантом российской армии и пошел на войну против Украины убивать наших сограждан. В частности, Гришин участвовал в штурме Авдеевки, которую в середине февраля армия России оккупировала.

Впрочем, там его ждала кара от бойцов ВСУ. Руководитель пресс-службы Союза биатлониста России Сергей Аверьянов сообщил, что Гришин был ликвидирован украинской армией во время боев за Авдеевку.

Читайте также 20 лет тюрьмы за донат: девушку известного боксера задержали в России за поддержку ВСУ – видео

На момент смерти оккупанту было 46 лет. До этого "Ванька" участвовал и в других захватнических войнах, которые вела Россия. Аверьянов даже сообщил, что ближайшие этапы по биатлону в России начнутся с минуты молчания в честь "героя".