Російські спортсмени є частиною пропаганди Росії та її політики, попри заяви про "спорт поза політикою". Чимало громадян з країни-терористки підтримали війну проти України.

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Ліквідований в Україні

Ба більше, є і ті, хто самі йдуть на чужу землю чинити геноцид українців. Одним із таких був Іван Гришин, який є батьком російської біатлоністки Анни Гришиної.

Іван був сержантом російської армії та пішов на війну проти України вбивати наших співгромадян. Зокрема, Гришин брав участь у штурмі Авдіївки, яку в середині лютого армія Росії окупувала.

Втім там на нього чекала кара від бійців ЗСУ. Керівник пресслужби Спілки біатлоніста Росії Сергєй Авєрьянов повідомив, що Гришин був ліквідований українською армією під час боїв за Авдіївку.

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На момент смерті окупанту було 46 років. До цього "Ванька" брав участь і в інших загарбницьких війнах, які вела Росія. Авєрьянов навіть повідомив, що найближчі етапи з біатлону в Росії розпочнуться з хвилини мовчання на честь "гєроя".