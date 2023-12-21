Отец игрока сборной Украины получил тяжелое ранение под Бахмутом: в каком состоянии военный ВСУ
Источник:Girondins4Ever
Папа Даниила Игнатенко с первых дней полномасштабного вторжения стоит на защите Родины от российских террористов. В настоящее время он находится в Германии, где проходит реабилитацию.
С началом полномасштабной войны многие мужчины пошли защищать Родину в рядах Вооруженных сил Украины. Среди них есть немало спортсменов или родственников известных атлетов.
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Среди ушедших на фронт был и отец полузащитника сборной Украины Даниила Игнатенко. В начале февраля этого года игрок Бордо рассказал об этом.
Мой отец сейчас на войне, он в самой горячей точке Украины. Каждый день думаю, смогу ли завтра поговорить с ним,
– рассказывал Даниил.
Как сообщают французские СМИ, Игорь Игнатенко был тяжело ранен в боях под Бахмутом. Он участвовал в отражении российских атак, из-за чего получил травму.
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После этого Игнатенко-старший был эвакуирован и доставлен в Германию. Там его прооперировали, и сейчас он остается под наблюдением местных врачей, продолжая реабилитацию. Мать же Даниила живет в Италии.
История Даниила Игнатенко
- Даниил является уроженцем Запорожья, где дебютировал на профессиональном уровне за местный Металлург
- позже Игнатенко подписал Шахтер, но за дончан он так и не сыграл ни матча
- хавбек играл по арендам в Ференцвароше, Мариуполе, Днепре-1 и Бордо.
- полноценным игроком французов Даниил стал в 2022 году
- этого сезона Игнатенко провел за клуб Лиги 2 16 игр, сделав один ассист.
- жирондинцы после 19-ти туров идут на 13 месте
- в июне 2022-го Даниил дебютировал за сборную Украины и уже наиграл за нее 6 матчей, забив один гол