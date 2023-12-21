З початком повномасштабної війни чимало чоловіків пішли захищати Батьківщину у лавах Збройних сил України. Серед них є чимало спортсменів або ж родичів відомих атлетів.

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Серед тих, хто пішов на фронт, був і батько півзахисника збірної України Данила Ігнатенка. На початку лютого цього року гравець Бордо розповів про це.

Мій батько зараз на війні, він у найгарячішій точці України. Щодня думаю, чи зможу завтра поговорити із ним,

– розповідав Данило.

Як повідомляють французькі ЗМІ, Ігор Ігнатенко був важко поранений у боях під Бахмутом. Він брав участь у відбитті російських атак, через що отримав травму.

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Після цього Ігнатенко-старший був евакуйований та доставлений у Німеччину. Там його прооперували і наразі він залишається під наглядом місцевих лікарів, продовжуючи реабілітацію. Мати ж Данила наразі мешкає в Італії.

Історія Данила Ігнатенка