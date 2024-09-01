Украинец Богодайко завоевал вторую "бронзу" Паралимпиады-2024 в плаваньи
В воскресенье, 1 сентября, украинские параплаватели квалифицировались в восемь финалов. В первом из них приняли участие Евгений Богодайко и Андрей Трусов.
В субботу Андрей Трусов и Евгений Богодайко пополнили медальную копилку сборной Украины серебряной и бронзовой наградами. Очередной шанс на медаль украинцы получили в заплыве на 100 метров брассом, пишет 24 канал.
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Богодайко стал призером Паралимпиады
Во втором квалификационном заплыве Богодайко финишировал с четвертым результатом, а Трусов завершил дистанцию с шестым временем. В финале украинцам противостояли параплаватели из Китая (двое), Великобритании, США (двое) и Колумбии.
Финальный заплыв Богодайко проплыл с третьим результатом. Украинский пловец получил бронзовую медаль Паралимпийских игр.
Вторым в этом финале финишировал Андрей Трусов. Однако его сразу дисквалифицировали, поэтому украинец остался без награды.
Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, украинцы получили 2 медали: "золото" в прыжках в длину завоевала Оксана Зубковская, а "серебро" - Роман Полянский в академической гребле.
Отметим, что медали в плавании на Паралимпиаде-2024 получили также Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь, Антон Коль, Ярослав Денисенко, Андрей Трусов, Евгений Богодайко, Марина Поддубная и Анна Стеценко.