20-летним центрбеком, который в свой возраст показывает футбол высокого качества, интересуется лиссабонская Бенфика. "Орлы" хотят усилить свое защитное звено футболистом, который имеет потенциал и развитие на перспективу в будущем.

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Может стать "орлом"

Тем более, что португальский гранд уже имеет положительный опыт трансферов из Украины. Летом 2023-го "орлы" заключили контракт с голкипером донецкого Шахтера Анатолием Трубиным, который сразу стал первым номером в воротах команды.

Бенфика рассматривает Богдана Слюбыка, как потенциальную замену чемпиону мира в составе сборной Аргентины и капитану команды Николасу Отаменди. 36-летний центральный защитник имеет контракт с лиссабонцами до конца июня 2025-го года.

Правда, Рух захочет солидно заработать на трансфере талантливого футболиста. Однако высокие ожидания "желто-черных" не отпугивают португальский клуб.

Интересно. На портале Transfermarkt цена Слюбыка составляет 700 тысяч евро. Летом 2023-го года была информация, что Богданом интересуется римское Лацио. Следует отметить, что Слюбик попал в номинацию награды Golden Boy-2024. Защитник львовского клуба занимает 61-е место и является единственным украинским игроком в топ-100 номинантов на эту премию.

У 20-летнего защитника есть еще три года контракта с Рухом – до 30 июня 2027-го года.

Бенфика продолжает борьбу за чемпионство Португалии. После 29-ти туров клуб Трубина занимает 2-ю позицию в таблице, набрав 70 баллов. А это на 4 очка меньше, чем получил нынешний лидер Спортинг, у которого еще есть игра в запасе.

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