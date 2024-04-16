20-летним центрбеком, который в свой возраст показывает футбол высокого качества, интересуется лиссабонская Бенфика. "Орлы" хотят усилить свое защитное звено футболистом, который имеет потенциал и развитие на перспективу в будущем.
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Может стать "орлом"
Тем более, что португальский гранд уже имеет положительный опыт трансферов из Украины. Летом 2023-го "орлы" заключили контракт с голкипером донецкого Шахтера Анатолием Трубиным, который сразу стал первым номером в воротах команды.
Бенфика рассматривает Богдана Слюбыка, как потенциальную замену чемпиону мира в составе сборной Аргентины и капитану команды Николасу Отаменди. 36-летний центральный защитник имеет контракт с лиссабонцами до конца июня 2025-го года.
Правда, Рух захочет солидно заработать на трансфере талантливого футболиста. Однако высокие ожидания "желто-черных" не отпугивают португальский клуб.
У 20-летнего защитника есть еще три года контракта с Рухом – до 30 июня 2027-го года.
Бенфика продолжает борьбу за чемпионство Португалии. После 29-ти туров клуб Трубина занимает 2-ю позицию в таблице, набрав 70 баллов. А это на 4 очка меньше, чем получил нынешний лидер Спортинг, у которого еще есть игра в запасе.
Главное о карьере Богдана Слюбика
- Богдан Слюбик – воспитанник львовских Карпат.
- В 2020-м году, после распада "львов", стал футболистом Руха, выступая за юношескую команду U-19 "желто-черных".
- Летом 2022-го стал игроком первой команды Руха, за которую уже в целом провел 43 матча (2 гола).
- В текущем сезоне-2023/2024 Слюбик сыграл уже 25 поединков, в которых забил 2 мяча.
- Является футболистом молодежной сборной Украины (2 матча).