20-річним центрбеком, який у свій вік показує футбол високої якості, цікавиться лісабонська Бенфіка. "Орли" хочуть підсилити свою захисну ланку футболістом, який має потенціал та розвиток на перспективу у майбутньому.
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Може стати "орлом"
Тим паче, що португальський гранд вже має позитивний досвід трансферів із України. Влітку 2023-го "орли" уклали контракт із голкіпером донецького Шахтаря Анатолієм Трубіним, який одразу став першим номером у воротах команди.
Бенфіка розглядає Богдана Слюбика, як потенційну заміну чемпіону світу у складі збірної Аргентини та капітану команди Ніколасу Отаменді. 36-річний центральний оборонець має контракт із лісабонцями до кінця червня 2025-го року.
Щоправда, Рух захоче солідно заробити на трансфері талановитого футболіста. Однак високі захцянки "жовто-чорних" не відлякують португальський клуб.
У 20-річного захисника є ще три роки контракту із Рухом – до 30 червня 2027-го року.
Бенфіка продовжує боротьбу за чемпіонство Португалії. Після 29-ти турів клуб Трубіна посідає 2-гу позицію у таблиці, набравши 70 балів. А це на 4 очки менше, аніж здобув нинішній лідер Спортінг, у якого ще є гра у запасі.
Головне про кар'єру Богдана Слюбика
- Богдан Слюбик – вихованець львівських Карпат.
- У 2020-му році, після розпаду "левів", став футболістом Руха, виступавши за юнацьку команду U-19 "жовто-чорних".
- Влітку 2022-го став гравцем першої команди Руха, за яку вже загалом провів 43 матчі (2 голи).
- У поточному сезоні-2023/2024 Слюбик відіграв вже 25 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі.
- Є футболістом молодіжної збірної України (2 матчі).