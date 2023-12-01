Показал себя в еврокубках: клубы из Германии и Италии хотят подписать вундеркинда Руха

Львовский клуб может неплохо заработать на трансфере Богдана Слюбыка. Игрок хорошо показал себя на юношеском уровне и теперь зажигает в УПЛ.

Львовское движение показало существенный прогресс в этом сезоне. В кампании 2022-2023 команда боролась за выживание, а теперь идет среди лидеров УПЛ.

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Благодаря успехам к игрокам "желто-черных" начали проявлять интерес даже зарубежные клубы. Одним из активов Руха является центральный защитник Богдан Слюбик.

Согласно информации украинских СМИ, 19-летнего украинца желают видеть в итальянской Серии А и немецкой Бундеслиге. Предметный интерес представляют Лацио, Вольфсбург и Унион.

Главной витриной для Богдана стала прошлогодняя Юношеская лига УЕФА, где Рух дошел до 1/8 финала. Тогда Слюбик был безоговорочным игроком основы. Также футболиста Руха начали вызывать в молодежную сборную Украины.

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В этом сезоне Богдан отыграл 16 матчей, забив два гола. Его команда идет пяткой в турнирной таблице УПЛ. Контракт футболиста с Рухом действует до 2027 года.