Украинский проспект Богдан Штонда упустил шанс выиграть пояс WBC International в первом среднем весе. Титульный бой состоялся в немецком Кельне.

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Соперником 22-летнего украинца был албанец Эрмаль Хадрибай, защищавший титул интернационального чемпиона. Поединок длился все 10 раундов.

В ходе боя Хадрибай полностью владел инициативой. В шестом раунде Штонда даже побывал на настиле, но рефери не открыл счет.

Важно. В итоге Хадрибай победил единогласным решением судей (99:92), 99:91, 98:92). Для Штонды это первое поражение в профессиональной карьере.

"Поражения делают нас сильными. Слава Богу за все",

– прокомментировал Штонда поражение в сторис своей страницы в Инстаграм.

Богдан Штонда имеет в активе 8 побед на профи-ринге, половина из них одержаны досрочно. До сих пор непобежденный Эрмаль Хадрибай одержал 18-ю победу.