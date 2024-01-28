Український проспект Богдан Штонда змарнував шанс здобути пояс WBC International у першій середній вазі. Титульний бій відбувся у німецькому Кельні.

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Суперником 22-річного українця був албанець Єрмаль Хадрібай, який захищав титул інтернаціонального чемпіона. Поєдинок тривав усі заплановані 10 раундів.

Протягом бою Хадрібай повністю володів ініціативою. У шостому раунді Штонда навіть побував на настилі, але рефері не відкрив рахунок.

Важливо. У підсумку Хадрибай переміг одноголосним рішенням суддів (99:92, 99:91, 98:92). Для Штонди це перша поразка в професіональній кар'єрі.

"Поразки роблять нас сильними. Слава Богу за все",

– прокоментував Штонда поразку в сторіс своєї сторінки в Інстаграм.

Богдан Штонда має в активі 8 перемог на профі-рингу, половина з них здобуті достроково. Досі непереможений Єрмаль Хадрібай здобув 18-ту перемогу.