Український проспект Богдан Штонда змарнував шанс здобути пояс WBC International у першій середній вазі. Титульний бій відбувся у німецькому Кельні.
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Суперником 22-річного українця був албанець Єрмаль Хадрібай, який захищав титул інтернаціонального чемпіона. Поєдинок тривав усі заплановані 10 раундів.
Протягом бою Хадрібай повністю володів ініціативою. У шостому раунді Штонда навіть побував на настилі, але рефері не відкрив рахунок.
"Поразки роблять нас сильними. Слава Богу за все",
– прокоментував Штонда поразку в сторіс своєї сторінки в Інстаграм.
Богдан Штонда має в активі 8 перемог на профі-рингу, половина з них здобуті достроково. Досі непереможений Єрмаль Хадрібай здобув 18-ту перемогу.