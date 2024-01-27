Обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук может в следующем поединке выиграть полноценный чемпионский титул. Для этого 28-летнему украинскому боксеру необходимо победить американца Себастьяна Фундору.

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Богачуку остался последний шаг к чемпионству

Поединок Сергея Борячука против Себастьяна Фундоры пройдет 30 марта в рамках первого вечера бокса Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. В случае победы Богачук станет вторым после Усика украинским действующим чемпионом мира в профессиональном боксе.

Важно. Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все– нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.

Себастьян Фундора выиграл 20 поединков, из них 13 досрочно. Еще по одной схватке 25-летнего американца завершились его поражением и ничьей.