Тренерський штаб загребського Динамо перевів Богдана Михайліченка до юнацької команди. Про це повідомляють хорватські ЗМІ.
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Не вірять в прогрес Михайліченка
Головний тренер Динамо Сергій Якирович більше не розраховує на українця. З п'ятниці Михайліченко вже тренувався з юніорами і в матчі основи проти Горіци точно не зіграє.
В Динамо не бачать перспективи в гравці збірної України та, ймовірно, взимку розірвуть з ним контракт. В Хорватії вважають, що Михайліченко не зумів себе зарекомендувати.
Богдан Михайліченко перейшов до складу загребського Динамо на початку сезону. Він дістався "синім" безплатно.
Нагадаємо, що минулий сезон Михайліченко грав в оренді за донецький Шахтар. Захисник провів кілька вдалих матчів в Лізі чемпіонів. "Гірники" навіть планували підписати контракт з вихованцем київського Динамо. Але після змін на тренерському містку вирішили відмовитися від футболіста.