Уничтожив соперника: игрок сборной Украины дебютировал за новый клуб матчем в Лиге чемпионов

Богдан Михайличенко получил возможность примерить футболку своего нового коллектива. Украинец помог команде разгромить соперника.

Богдан Михайличенко дебютировал за Динамо Загреб. Хорватский коллектив уничтожил Астану в квалификационном раунде в Лигу чемпионов, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Футболист "молодежки" Украины отличился дебютным голом в Шотландии

Удачный дебют

Украинский защитник недавно только присоединился к составу "синих" при "засекреченных" условиях, однако практически сразу же получил шанс попробовать свои силы на футбольном поле. Дебют Михайличенко за Динамо пришелся на матч второго квалификационного раунда в Лигу чемпионов против Астаны из Казахстана, которую хорваты разгромили со счетом 4:0 (голом отличился Дарио Шпикич, а также хет-трик оформил Лука Иванушец).

Загребский коллектив играл в родных стенах, поэтому у Богдана была прекрасная возможность похвастаться перед болельщиками своего нового коллектива. Но вот со старта украинец на поле не появился, однако Михайличенко вышел на газон на 71-й минуте встречи, когда его коллеги уже заколотили четыре мяча в ворота соперника и закрыли все вопросы в матче. Следует отметить, что украинец на поле подменил не крайнего бека, а полузащитника Марко Булата.

Снова засиять в ЛЧ Михайличенко получит возможность уже 2-го августа, поскольку тогда Астана и Динамо проведут ответный матч в рамках второго отборочного раунда к самому престижному клубному турниру (29-го июля загребский клуб ждет матч в рамках чемпионата Хорватии против Истры 1961). Победитель данной пары в третьем квалификационном этапе встретится с греческим АЭКом, матчи с которым состоятся 7/8 и 15 августа.

Пары третьего отборочного раунда ЛЧ