Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев, который в течение двух лет выступал в аренде в "Заре", вернулся в Киев. Футболист искренне благодарен луганскому клубу за хорошее время и тепло попрощался с командой.

22-летний футболист выложил пост в своем Instagram со словами благодарности команде.

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Он выложил совместную фотографию со всей командой и поблагодарил всех. Добавим, что Богдан был одним из "моторов" команды, который больше всего угрожал воротам соперников в составе "Зари".

Очень благодарю за эти два года всю команду, тренерский штаб, персонал, болельщиков и руководство клуба,

- подписал фотографию Леднев.

В прошлом сезоне Леднев провел за "Зарю" 33 матча во всех турнирах, 13 раз огорчал голкиперов и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро.

Карьера Леднева