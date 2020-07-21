Богдан Леднев трогательно попрощался с "Зарей": фото
Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев, который в течение двух лет выступал в аренде в "Заре", вернулся в Киев. Футболист искренне благодарен луганскому клубу за хорошее время и тепло попрощался с командой.
22-летний футболист выложил пост в своем Instagram со словами благодарности команде.
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Он выложил совместную фотографию со всей командой и поблагодарил всех. Добавим, что Богдан был одним из "моторов" команды, который больше всего угрожал воротам соперников в составе "Зари".
Очень благодарю за эти два года всю команду, тренерский штаб, персонал, болельщиков и руководство клуба,
- подписал фотографию Леднев.
В прошлом сезоне Леднев провел за "Зарю" 33 матча во всех турнирах, 13 раз огорчал голкиперов и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро.
Карьера Леднева
- Играл в молодежном составе "Днепра", а в июле 2016 года Леднев подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал за команду U-19, выйдя в выездном поединке против "Ворсклы" и забил гол.
- За первую команду "Динамо" дебютировал в октябре 2017 года в матче Кубка Украины против "Александрии". Но в чемпионате Богдан продолжал играть за молодежную команду, став с 16 голами лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины 2017/18.
- В июле 2018 года Леднев перешел на правах аренды на два года в "Зарю".
- В начале августа 2018 года в матче против "Черноморца", который закончился ничьей – 1:1, футболист дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену на 80 минуте вместо Рафаэля Ратао.