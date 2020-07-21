Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв, який протягом двох років виступав у оренді в "Зорі", повернувся у Київ. Футболіст щиро вдячний луганському клубу за хороший час та тепло попрощався з командою.

22-річний футболіст виклав пост у своєму Instagram зі словами вдячності команді.

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Він виклав спільну світлину з усією командою та подякував усім. Додамо, що Богдан був одним із "моторів" команди, який чи не найбільше загрожував воротам суперників у складі "Зорі".

Дуже дякую за ці два роки всій команді, тренерському штабу, персоналу, вболівальникам і керівництву клубу,

– підписав світлину Лєднєв.

У минулому сезоні Леднєв провів за "Зорю" 33 матчі у всіх турнірах, де 13 разів засмучував голкіперів і віддав 3 результативні передачі. Орієнтовна вартість футболіста складає 1,8 мільйона євро.

Кар'єра Лєднєва