Богдан Лєднєв зворушливо попрощався з "Зорею": фото
Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв, який протягом двох років виступав у оренді в "Зорі", повернувся у Київ. Футболіст щиро вдячний луганському клубу за хороший час та тепло попрощався з командою.
22-річний футболіст виклав пост у своєму Instagram зі словами вдячності команді.
Читайте також: Капітан "Зорі" Микита Каменюка повісив бутси на цвях
Він виклав спільну світлину з усією командою та подякував усім. Додамо, що Богдан був одним із "моторів" команди, який чи не найбільше загрожував воротам суперників у складі "Зорі".
Дуже дякую за ці два роки всій команді, тренерському штабу, персоналу, вболівальникам і керівництву клубу,
– підписав світлину Лєднєв.
У минулому сезоні Леднєв провів за "Зорю" 33 матчі у всіх турнірах, де 13 разів засмучував голкіперів і віддав 3 результативні передачі. Орієнтовна вартість футболіста складає 1,8 мільйона євро.
Кар'єра Лєднєва
- Грав у молодіжному складі "Дніпра", а в липні 2016 року Лєднєв підписав контракт з київським "Динамо". Дебютував за команду U-19, вийшовши у виїзному поєдинку проти "Ворскли" та забив гол.
- За першу команду "Динамо" дебютував у жовтні 2017 року в матчі Кубка України проти "Олександрії". Але у чемпіонаті Богдан продовжував грати за молодіжну команду, ставши з 16 голами найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України 2017/18.
- У липні 2018 року Лєднєв перейшов на правах оренди на два роки у "Зорю".
- На початку серпня 2018 року в матчі проти "Чорноморця", який закінчився нічиєю – 1:1, футболіст дебютував у Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну на 80 хвилині замість Рафаеля Ратао.