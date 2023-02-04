Богдан Ядов выиграл золото на турнире Грендслэм по дзюдо в Париже

Киевский дзюдоист преодолел трех оппонентов на пути к финалу, где обыграл прошлогоднего победителя этого турнира. Для Богдана это первая золотая медаль Грендслем в карьере.

В Париже стартовал первый турнир по дзюдо серии Грендслэм в 2023 году. Первый день принес нашей команде громкий успех.

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25-летнему Богдану Ядову покорилась золотая медаль в соревновании в весовой категории до 66 кг. Первый раунд киевлянин пропускал из-за того, что был сеяным.

После этого Ядов одержал четыре победы подряд. Украинец одолел двукратного чемпиона Грендслэмов израильтянина Талема Фликера, а также словака Матея Поляка, испанца Альберто Гатейро и южнокорейца Ан Дже Хона.

В финале Богдан противостоял победителю прошлогоднего соревнования Эргембаяру Баттогтогу из Монголии. В итоге Ядов удовлетворился минимальной победой 1:0 и завоевал свое первое золото на соревнованиях Грендслем.

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Для Украины это третья медаль на турнирах Гренсдлем за три года. В феврале 2020 соревнования в Париже выиграла Дарья Билодид (до 48 кг), а в 2022 соревнования в Тель-Авиве - Артем Лесюк (до 60 кг). В общем, это девятое золото для нашей страны за все время Грендслэмов.

. В 2022 году Богдан Ядов стал чемпионом Европы по весовой категории до 66 кг. Также он является трехкратным бронзовым призером турниров серии IJF Grand Slam, а также брал серебро и две бронзы на турнирах серии IJF Grand Prix.