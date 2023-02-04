У Парижі стартував перший турнір з дзюдо серії Грендслем 2023 року. Перший же день приніс нашій команді гучний успіх.

До теми 18-річна українка здобула срібло дорослого гран-прі з дзюдо в Португалії

25-річному Богдану Ядову підкорилась золота медаль у змаганні у ваговій категорії до 66 кг. Перший раунд киянин пропускав через те, що був сіяним.

Після цього Ядов здобув чотири поспіль перемоги. Українець подолав дворазового чемпіона Грендслемів ізраїльтянина Талєма Флікера, а також словака Матея Поляка, іспанця Альберто Гатейро і південнокорейця Ан Дже Хона.

У фіналі Богдан протистояв переможцю минулорічного змагання Ергембаяру Баттогтогу з Монголії. У підсумку Ядов задовольнився мінімальною перемогою 1:0 та здобув своє перше золото на змаганнях Грендслем.

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Для України це третя медаль на турнірах Гренсдлем за три роки. У лютому 2020-го змагання у Парижі виграла Дар'я Білодід (до 48 кг), а у 2022-му змагання в Тель-Авіві - Артем Лесюк (до 60 кг). Загалом же це дев'яте золото для нашої країни за весь час Грендслемів.

Варто знати. У 2022 році Богдан Ядов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 66 кг. Також він є триразовим бронзовим призером турнірів серії IJF Grand Slam, а також брав срібло та дві бронзи на турнірах серії IJF Grand Prix.