В португальской Алмаде подошло к окончанию соревнования второй по рангу регулярной категории турниров гран-при по дзюдо. Украинские спортсмены были близки к завоеванию наград. 24 канал.

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Елизавета Литвиненко вышла в четвертьфинал в весовой категории до 78 килограмм, где прекрасно показала себя против фаворитки Лорианы Куки из Косово. Поединок длился более десяти минут, завершившись изъятием соперницы из-за перебора замечаний.

В полуфинале Литвиненко не оставила шансов британской оппонентке Эмми Рид, входящей в топ-двадцатку мирового рейтинга. Но до золота украинка не добралась.

В финале Елизавета проиграла представительницы страны-хозяйки Патрисии Сампайо. Литвиненко проиграла через три шидо и удовлетворилась серебряной медалью.

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Для 18-летней дзюдоистки это первое серебро на взрослом уровне в этой категории. Ранее Литвиненко брала бронзу чемпионата мира по дзюдо. На этом же турнире медаль девушки стала единственной для представителей Украины.