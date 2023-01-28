Чемпионат Европы-2023 по биатлону: украинец вошел в топ-20 гонки преследования
Украинские биатлонисты остались без награды после гонки преследования на чемпионате Европы. Все медали забрали представители скандинавской страны.
Богдан Цымбал показал лучший результат среди представителей Украины. "Сине-желтый" биатлонист занял 17-е место в персьюте.
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Результат гонки преследования
В швейцарском Ленцергайде в рамках чемпионата Европы 2023 года по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Богдану Цымбалу единственному из украинцев удалось залезть в двадцатку лучших. У украинского биатлониста 2 промаха. Двое из шести украинцев в гонке не стартовали.
Весь медальный зачет отправился на север Европы, а именно в Норвегию. Чемпионом Европы стал Уэбьерн Соэрум, серебряную медаль завоевал Эрленн Бьентегор, а замкнул тройку призеров Эндре Стремсгейм.
Напомним, что в женской гонке преследование Анастасия Меркушина заняла 7-е место.
Мужской зачет ЧЕ
- Вебьерн Соэрум (1+0+0+1) 34:37,5.
- Эрленн Бьентегор (0+2+0+0) +28,1.
- Эндре Стремсгейм (0+0+1+2) +1:03,7.
...
- 17. Богдан Цымбал (0+0+0+2)+2:42,7.
- 24. Денис Насико (1+1+0+0) +3:16,2.
- 25. Артём Тищенко (0+0+1+1) +3:31,2.
- 34. Тарас Лесюк (2+2+0+2) +4:24,5.
- DNS. Артём Прима.
- DNS. Антон Дудченко.