Богдан Цимбал показав найкращий результат серед представників України. "Синьо-жовтий" біатлоніст посів 17-е місце у персьюті.

Варте уваги Взяла приклад із сестри: Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи з біатлону у спринті

Результат гонки переслідування

У швейцарському Ленцергайде в рамках чемпіонату Європи 2023 з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Богдану Цимбалу єдиному з українців вдалось залізти у двадцятку найкращих. В українського біатлоніста 2 промахи. Двоє з шести українців у гонці не стартували.

Весь медальний залік відправився на північ Європи, а саме у Норвегію. Чемпіоном Європи став Вебйорн Соерум, срібну медаль завоював Ерленн Б'єнтеґор, а замкнув трійку призерів Ендре Стрьомсгейм.

Нагадаємо, що у жіночій гонці переслідування Анастасія Меркушина зайняла 7-е місце.

Чоловічий залік ЧЄ

Вебйорн Соерум (1+0+0+1) 34:37,5.

Ерленн Б'єнтеґор (0+2+0+0) +28,1.

Ендре Стрьомсгейм (0+0+1+2) +1:03,7.

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